Die Journalistin hat sich auf die Suche gemacht nach Wortschätzen, die mittlerweile schon verschüttet sind oder allmählich von Anglizismen, Technizismen und anderen Sprachmoden verdrängt werden. "Luftikus und Tausendsassa – verliebt in 100 vergessene Wörter", so heißt ihr Buch, das auch die Ursprünge der selten gewordenen Wörter erklärt. So steht im Buch unter "Luftikus": Stammt von luftig, also "voller Luft", also "leichtsinnig". Das Adjektiv machten die Studenten im 19. Jahrhundert zum Substantiv, indem sie es mit einer lateinischen Endung versahen – ein gern genommener Wortwitz in damaligen Universitätskreisen.