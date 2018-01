Die deutschen Verbraucher greifen immer öfter zu Bioprodukten. Und eine Studie belegt: Der Bioanteil beim Lebensmitteleinkauf ist in den vergangenen Jahren von knapp drei auf sechs Prozent gestiegen. Viele Handelsketten können beispielsweise manchmal den Bedarf an Biofleisch gar nicht ausreichend decken. Was tun die Länder, um biologische Landwirtschaft zu fördern? Wie werden die Biobauern kontrolliert? Und kann man sich auf die unterschiedlichen Zertifizierungen verlassen?

Über diese und andere Fragen diskutieren wir mit ExpertInnen und gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie uns an, wie immer kostenfrei unter 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie eine mail an laenderzeit@deutschlandfunk.de

Die Gäste: