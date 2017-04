Rassismus im Klassenzimmer Was tun gegen Fremdenfeindlichkeit an Schulen?

In Berlin haben Eltern ihren Sohn von der Schule genommen, weil er antisemitisch beschimpft wurde. Fälle wie dieser zeigen, dass rassistische Diskriminierungen an Schulen nicht der Vergangenheit angehören. Wie groß ist das Rassismus-Problem an Schulen und was können Lehrkräfte dagegen tun?

Am Mikrofon: Mike Herbstreuth