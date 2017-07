These 19: "Es scheint nicht erwiesen zu sein, dass alle Seelen im Fegfeuer ihrer Seligkeit sicher und gewiss sind, mögen schon wir davon völlig überzeugt sein."

Peter Hahne, Fernsehjournalist: "Das ist der Unterschied zwischen Sicherheit und Gewissheit. Die ewige Seligkeit ist kein sicherer Besitz, der uns nicht durch eklatante Fehler – also Sünden – genommen werden könnte. Denn das würde ja Buße und Reue widersprechen. Und dennoch sind wir völlig überzeugt, dass man seines Glaubens gewiss, aber eben nicht sicher sein kann. Und das ist ein großer Unterschied: nicht sicher, aber gewiss. Peter Hahne, Moderator beim ZDF und Buchautor."

Martin Luther, Mechanikermeister: "Martin Luther, selbstständiger Mechanikermeister aus Göppingen-Hohenstaufen. Diese These macht nur im Zusammenhang mit den anderen Thesen über das Fegefeuer Sinn."

Carola Roloff, buddhistische Nonne: "Mein Name ist Carola Roloff und ich bin buddhistische Nonne. Luther hat die Lehre vom Fegefeuer und den Höllen wohl nicht prinzipiell in Frage gestellt. Auch im Buddhismus werden Höllen gelehrt. Manche halten sie für eine archaische überholte Vorstellung. Andere glauben an sie und stellen sie sich entweder sehr konkret vor oder interpretieren sie als einen inneren oder äußeren Zustand großen Leidens. Man spricht ja auch von der Hölle auf Erden."