These 22: "Der Papst erlässt den Seelen im Fegfeuer keine einzige Strafe, die sie nach den kirchenrechtlichen Bestimmungen in diesem Leben hätten abtragen müssen."

Martin Luther, Mechanikermeister: "Martin Luther, selbstständiger Mechanikermeister aus Göppingen-Hohenstaufen. Papst und kirchliche Autorität hatten damals und haben heute keine Machtbefugnis außerhalb der Welt."

Katharina Kunter, Historikerin: "Da merkt man, er sieht es schon hier bei diesen Thesen als seine Verantwortung, den Papst auf diesen Irrtum hinzuweisen, den er seiner Meinung nach begangen hat – ganz so, wie Jan Hus das schon hundert Jahre auch vorher gemacht hat. Denn er liebt ja seine Kirche und er möchte sie retten und meint deshalb, dass er den Papst auf seinen Irrtum hinweisen muss. Katharina Kunter, ich bin Historikerin mit einem Schwerpunkt in der neueren Kirchengeschichte."

Mouhanad Khorchide, islamischer Theologe: "Mein Name ist Mouhanad Khorchide, ich bin Professor für Islamische Religionspädagogik hier an der Universität Münster. Wir haben zwar keinen Papst, aber wenn wir von Reformen sprechen innerislamisch, geht es um die Betonung der Mündigkeit der Gläubigen. Diesen geistigen Papst in seinem Kopf: Wir wollen die Menschen davon befreien, dass jeder gläubige Mensch mündig genug ist, seinen Glauben selbst in die Hand zu nehmen, selbst zu verantworten – hier und jetzt auf der Erde."