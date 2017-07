Spektakel auf der Donau Nabada, Schwörmontag und Fischerstechen in Ulm

Alle Jahre wieder freut man sich in Ulm auf ein Ereignis, bei dem so mancher baden geht oder zumindest Wasser abbekommt. Auf der Donau tummeln sich am vorletzten Montag im Juli originell gestaltete Motto-Boote, Holzkähne, die Plattformen tragen, oder Flöße. Manch einem genügt auch ein Schwimmreifen.

Von Wolf Renschke