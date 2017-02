Die Verrohung des Denkens und Sprechens unter der neuen Administration wird aber nicht klaglos hingenommen. Sie mobilisiert auch. Beim "Womens March" auf Washington kamen fast eine Million Menschen zusammen.

Was bedeutet der angekündigte Kulturkampf für Kunst und Kultur im engeren und weiteren Sinne? Macht sich verdächtig, wer Karikaturen postet? Wie lebt es sich als Künstler? Herrschen Demagogie und Denunziation in "Trumpistan"? Wird Lady Liberty an die Leine gelegt?

Es diskutieren: