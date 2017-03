Mit seiner E-Gitarre, deren Töne und Akkorde er zuweilen mithilfe elektronischer Effektgeräte dezent verfremdet, speichert oder erweitert, schafft Bro eine einnehmende Stilmischung aus Jazz, Blues, Rock und Minimal Music. Zusammen mit seinen exzellenten Triopartnern Thomas Morgan am Kontrabass und Joey Baron am Schlagzeug entstehen Soundscapes zwischen melodischer Eingängigkeit und harmonischer Abstraktion, zwischen Überraschung und Meditation.

Jakob Bro, Gitarre, Elektronik

Thomas Morgan, Kontrabass

Joey Baron, Schlagzeug

Aufnahme vom 19.11.16 aus der Unterfahrt in München



Teil 2 am 30.6.17 in "On Stage" um 21.05 Uhr