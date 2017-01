USA und Russland "Trump zeigt eine extreme Schwäche"

Der künftige US-Präsident Donald Trump setzt ungeachtet der mutmaßlichen russischen Wahlbeeinflussung in den USA auf ein gutes Verhältnis mit Moskau. Auch Gerüchte über ein angebliches Trump-Geheimdossier ändern daran nichts. In der "NZZ am Sonntag" legte der frühere US-Diplomat und stellvertretende US-Außenminister Nicholas Burns dies als extreme Schwäche Trumps aus.