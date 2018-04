Im Dlf-Gespräch sagte Robert Kempe, dass WM-Cheforganisator Alexej Sorokin bei der Vorstellung des Konzepts für die WM 2018 in Russland keine Probleme angesprochen habe: "Es war eine reine Werbeveranstaltung für die russische WM in der russischen Botschaft vor Medienvertretern, auch vor Bundestagsabgeordneten." Weiter erklärt Kempe: "Er hat die WM als das große Projekt vorstellt, auf das sich alle freuen können, wo es keine Probleme gibt."



Alexej Sorokin habe nicht erörtert, wie es zu der Kostenexplosion kommen konnte. Es sei nämlich die teuerste WM aller Zeiten, für die momentan 10,5 Mrd. Euro veranschlagt seien. Auch andere Missstände wurden nicht angesprochen: "Er hat nicht dargelegt, dass es massive Verzögerungen im Stadionbau gibt, zum Beispiel in Samara." Ferner fehlte Kempe auch eine kritische Auseinandersetzung mit Problemen in der Arbeitsmigration und bei der Hooligan-Gewalt.





Wir sind davon überzeugt, dass Vielfalt eine Gesellschaft bereichert. Das gilt auch für ein multi-ethnisches Land wie Russland. Wir sind bereit und gut vorbereitet für die #WM2018 und ich bin zuversichtlich: unsere russischen Freunde sind es auch! @RusBotschaft pic.twitter.com/pnOBIWhLXK — Reinhard Grindel (@DFB_Praesident) 11. April 2018

DFB-Präsident Reinhard Grindel, der auch unter den Anwesenden war, habe lediglich die heilvolle Kraft des Fußballs dargelegt und vermieden, klare Kritik zu äußern, so Kempe. Darauf angesprochen erklärte Grindel: Der DFB-Präsident sei nicht dafür da, mit erhobenen Zeigefinger durch die russische Botschaft zu laufen.