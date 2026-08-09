Protest in Plauen

Regierungskritische Demonstration in Plauen (Sebastian Willnow / dpa / Sebastian Willnow)

Aufgerufen hatte die Initiative "Einigkeit für Deutschland / Projekt M1llion". Sie fordert unter anderem den Rücktritt der Regierung und Neuwahlen, niedrigere Abgaben auf Strom und Gas sowie eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Zudem verlangen sie die sofortige Ausweisung aller - Zitat - verurteilten, straffälligen und illegalen Migranten.

An mehreren Gegenveranstaltungen nahmen laut Polizei rund 400 Menschen teil. Das Bündnis für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage warnte davor, dass die Demonstration gegen die Bundesregierung in einschlägigen rechtsextremen Kanälen beworben worden sei. Auch die rechtsextreme Kleinpartei „Freie Sachsen“ unterstützte die Kundgebung. Die Veranstalter distanzierten sich von der Partei. Dennoch waren in der Menge auch Fahnen des Königreichs Sachsen zu sehen, die häufig von den "Freien Sachsen" verwendet werden.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.