Zusammenstöße in Mexiko-Stadt. (AP / dpa / Marco Ugarte)

Nach Angaben der Sicherheitsbehörden in Mexiko-Stadt erlitten 100 Polizisten und 20 Demonstranten Verletzungen. 20 Personen seien festgenommen worden.

Tausende vor allem junge Menschen waren in der Hauptstadt auch gegen die Sicherheitspolitik von Präsidentin Sheinbaum auf die Straße gegangen. Laut Agenturberichten schleuderten einige Demonstranten Wurfgeschosse auf die Polizei, diese setzte Tränengas ein.

Hintergrund der Proteste ist die Gewalt in Mexiko, die insbesondere von Drogenkartellen ausgeht. Zuletzt hatte der Mord an einem Provinzbürgermeister Empörung ausgelöst. Dieser war bekannt für seinen Kampf gegen Drogenbanden.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.