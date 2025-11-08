Eine Demonstration von Kurden für Öcalans Freilassung in Köln (Archivbild) (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Ying Tang)

Nach Polizei-Angaben sind 15.000 Teilnehmer angemeldet, die durch Teile der Innenstadt ziehen wollen.

Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK hatte in diesem Jahr angekündigt, ihre Kämpfer aus der Türkei zurückzuziehen. Der Schritt erfolgt im Rahmen eines Friedensprozesses mit der türkischen Regierung. Bereits im Juli hatte die PKK symbolisch ihre Waffen niedergelegt. Auf einer PKK-nahen Nachrichtenseite wurde darauf verwiesen, dass Öcalan nun schon 26 Jahre in Haft sei. Ein gerechter Frieden sei nur erreichbar wenn alle relevanten Akteure beteiligt würden. Das bedeute, dass der Kurdenführer freikommen müsse.

Die PKK ist in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation gelistet. Im Mai hatte sie ihre Auflösung angekündigt und war damit einem Aufruf Öcalans gefolgt.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.