Wegen Niedrigwasser
15 Bundesländer setzen Lkw-Fahrverbot aus - Sachsen-Anhalt einziges Bundesland ohne Ausnahmeregelung
Aufgrund des anhaltenden Niedrigwassers haben mittlerweile 15 Bundesländer Lockerungen des Fahrverbots für Lkw an Sonn- und Feiertagen beschlossen.
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Zuletzt hatte der Freistaat Sachsen sein Fahrverbot ausgesetzt. Das benachbarte Sachsen-Anhalt bleibt demnach das einzige Bundesland ohne eine derartige Ausnahmeregelung.
Bei der Verlagerung von Gütertransporten auf die Straße gibt es allerdings regionale Unterschiede.
Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.