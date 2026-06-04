Lizenzentzug

Vor 60 Jahren wurde TSV 1860 München noch Deutscher Meister. (dpa / Sven Hoppe)

Man habe den nötigen Liquiditätsnachweis beim Deutschen Fußball-Bund nicht erbringen können, teilte der Klub mit. Ursache sei eine nicht erfüllte Finanzierungszusage des Investors Hasan Ismaik. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Streit mit ihm um Geld, Macht und Einfluss gegeben. Die Münchner, die vor 60 Jahren Deutscher Meister waren, müssen somit zum zweiten Mal nach 2017 den Gang in die Regionalliga antreten. Vor

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.