Lizenzentzug
1860 München muss in die 4. Liga absteigen - Investor Ismaik zahlt nicht mehr

Der Traditionsverein TSV 1860 München erhält für die kommende Saison keine Lizenz für die 3. Fußball-Liga.

    Ein verschlossenes Tor ist am 06.06.2017 in München (Bayern) auf dem Trainingsgelände des langjährigen Fußball-Zweitligisten TSV 1860 München zu sehen.
    Vor 60 Jahren wurde TSV 1860 München noch Deutscher Meister. (dpa / Sven Hoppe)
    Man habe den nötigen Liquiditätsnachweis beim Deutschen Fußball-Bund nicht erbringen können, teilte der Klub mit. Ursache sei eine nicht erfüllte Finanzierungszusage des Investors Hasan Ismaik. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Streit mit ihm um Geld, Macht und Einfluss gegeben. Die Münchner, die vor 60 Jahren Deutscher Meister waren, müssen somit zum zweiten Mal nach 2017 den Gang in die Regionalliga antreten. Vor
    Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.