Rettungskräfte im Einsatz auf einer Brücke in Düsseldorf (David Young/dpa)

Nach Angaben von Augenzeugen landeten zudem einige Raketen im Rhein. Die Polizei geht von einem Unglück aus.

Wie die "Rheinische Post" berichtet, vermuten die Organisatioren der Rheinkirmes, dass mutmaßlich eine Startrampe umgestürzt sei und Querschläger verursacht habe. Zudem soll geprüft werden, ob es das traditionelle Feuerwerk auch künftig noch auf dem Fest geben soll.

Die Rheinkirmes in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt lockt jedes Jahr hunderttausende Besucher an. Sie endet regulär am morgigen Sonntag.

