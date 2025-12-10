Anlagen auf dem Industriegelände der PCK-Raffinerie GmbH (Archivbild). (picture alliance/dpa | Patrick Pleul)

Nach Angaben der Feuerwehr hat es an einer Pumpstation nahe Gramzow in der Uckermark ein Leck gegeben. Das Öl sei mit einem Druck von etwa 20 Bar herausgeschossen. Die ausgetretene Menge könne nur geschätzt werden und deshalb auch größer sein. Es werde mindestens bis morgen dauern, die Ölverschmutzung auf dem angrenzenden Acker zu beseitigen, heißt es weiter.

Die Leitung gehört der Raffinerie PCK. Die Verantwortlichen gehen derzeit davon aus, dass vorbereitende Arbeiten für einen geplanten Sicherheitstest an der Pipeline den Unfall verursacht haben. Fremdeinwirkung könne ausgeschlossen werden.

