Bei der Tat am 26. Mai wurden 134 Menschen verletzt. (AP / Danny Lawson)

Der 54-Jährige hatte Ende Mai mehr als 130 Menschen verletzt. Kurz nach der Tat wurde er festgenommen. Einen terroristischen Hintergrund schlossen die Ermittler früh aus. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft handelte der Täter aus Wut über die Behinderung durch die Fans.

Die Spieler des FC Liverpool waren nach ihrem Titelgewinn in der englischen Premier League in einem offenen Bus durch die Stadt gefahren und hatten sich von hunderttausenden Fans feiern lassen. Zahlreiche Straßen im Stadtzentrum waren wegen der Parade gesperrt. Der Täter nutzte den Einsatz eines Krankenwagens, um hinter ihm her durch die Absperrungen zu fahren.

