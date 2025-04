Im Nordosten Chinas sind bei einem Brand in einem Restaurant 22 Menschen ums Leben gekommen. (picture alliance/Xinhua News Agency/Xinhua)

Chinesischen Staatsmedien zufolge wurden außerdem drei weitere Personen verletzt. Das Feuer ereignete sich in einem Lokal in der Stadt Liaoyang. Zur Ursache des Brandes gab es zunächst keine offiziellen Angaben. Allerdings geschehen in China immer wieder Unglücke dieser Art - begünstigt durch ungenügende Sicherheitsvorkehrungen, Korruption und den Drang von Unternehmen, Kosten zu sparen.

