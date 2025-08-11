Erdbeben in der Türkei

Es gab mehrere Nachbeben in der türkischen Provinz Balikesir. (picture alliance/Anadolu/Mustafa Bikec)

Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde wurden in der westtürkischen Provinz Balikesir 237 Nachbeben registriert. Die Epizentren lagen demnach im Bezirk Sindirgi. Menschen übernachteten aus Angst im Freien oder im Auto. Auch am Nachmittag kam es noch zu Erschütterungen.

Das Hauptbeben der Stärke 6,1 gestern Abend war bis in die mehr als 200 Kilometer entfernten Metropolen Istanbul und Izmir zu spüren. Ein Mensch wurde nach offiziellen Angaben getötet; 29 weitere wurden verletzt. Nach Angaben von Innenminister Yerlikaya wurden 16 Häuser zerstört. Der Besitzer sowie der Bauherr eines dreistöckigen eingestürzten Gebäudes wurden festgenommen. Ihnen wird unter anderem fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.