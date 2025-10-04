Massenproteste

Laut Polizei haben sich 250.000 Menschen an der Demonstration in Rom beteiligt. (AFP / FILIPPO MONTEFORTE)

Mit Bannern und palästinensischen Flaggen zogen sie durch das Stadtzentrum und riefen Parolen wie "Free Palestine". Am Rande kam es vereinzelt zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei.

Bereits gestern hatten italienische Gewerkschaften aus Solidarität mit der Hilfsflotte und der festgesetzten Besatzung zu einem Generalstreik aufgerufen. Den Organisatoren zufolge beteiligten sich daran landesweit mehr als zwei Millionen Menschen.

Israels Seestreitkräfte hatten am Mittwoch eine rund 40 Schiffe umfassende Hilfsflotte auf dem Weg zum Gazastreifen gestoppt und mehr als 400 Aktivisten festgenommen. Seitdem kommt es in mehreren europäischen Großstädten zu Protestkundgebungen.

