Ukraine-Krieg
26 Verletzte bei russsichem Angriff auf Kiew gemeldet

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind bei einem russischen Angriff in der Nacht mehrere Menschen verletzt worden.

    Nach einem russischen Angriff sieht man Schäden auf dem Dach eines Wohnhauses in Kiew.
    Russischer Angriff auf Kiew (Archivbild) (Evgeniy Maloletka / AP / dpa)
    Die Deutsche Presse-Agentur gibt ihre Zahl mit mindestens 26 an. Unter den Verletzten seien auch mehrere Kinder. Nach Angaben der Militärverwaltung haben herabfallende Trümmerteile abgeschossener Drohnen in mehreren Stadtbezirken Wohnhäuser beschädigt.
    Auch Russland meldete einen ukrainischen Angriff. Man habe eine Drohne zerstört, die sich in Richtung Moskau bewegt habe, teilte der Bürgermeister der Hauptstadt, Sobjanin, mit.
    Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.