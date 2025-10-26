Die Deutsche Presse-Agentur gibt ihre Zahl mit mindestens 26 an. Unter den Verletzten seien auch mehrere Kinder. Nach Angaben der Militärverwaltung haben herabfallende Trümmerteile abgeschossener Drohnen in mehreren Stadtbezirken Wohnhäuser beschädigt.
Auch Russland meldete einen ukrainischen Angriff. Man habe eine Drohne zerstört, die sich in Richtung Moskau bewegt habe, teilte der Bürgermeister der Hauptstadt, Sobjanin, mit.
Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.