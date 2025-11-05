Landgericht Gießen

Ein 30-Jähriger steht wegen Plattform "Crimenetwork" vor Gericht. (Christian Lademann/dpa)

Über den Online-Marktplatz mit dem Namen "Crimenetwork" sollen unter anderem Kokain, Crystal Meth und Heroin, aber auch rechtswidrig erlangte Daten oder das Erstellen gefälschter Ausweise und Geldwäsche angeboten worden sein. Laut Generalstaatsanwaltschaft waren dort mehr als 102.000 Nutzer und über 100 professionelle Verkäufer angemeldet. Es soll sich um den größten deutschsprachigen Online-Marktplatz für illegale Waren und Dienstleistungen gehandelt haben.

Dem 30-jährigen Angeklagten wird gewerbs- und bandenmäßiger Drogenhandel vorgeworfen. Im Ermittlungsverfahren hat er sich in weiten Teilen geständig gezeigt.

