Viele Bürger dort fühlen sich aber benachteiligt. Sind die Erwartungen an den Staat zu hoch? Oder viele Westdeutsche zu arrogant? Was braucht der Osten wirtschaftlich? Und was der Westen? Wie weit ist die deutsche Einheit? Wählen Ost und West unterschiedlich – oder auch Nord und Süd?

Gesprächsgäste

Otto Fricke, MdB, FDP, Haushaltspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion



Werner Patzelt, Politikwissenschaftler, Prof. em. TU Dresden



Gesine Lötzsch, MdB, Die Linke, Obfrau im Haushaltsausschuss, stellvertretende Fraktionsvorsitzende



