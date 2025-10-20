Das sei im Rahmen einer Razzia in einem mutmaßlichen Online-Betrugszentrum geschehen, melden Staatsmedien. Starlink stand zuletzt unter Verdacht, Cyberkriminelle in Myanmar mit Internetzugängen auszustatten, die Menschen weltweit durch Online-Betrug in Milliardenhöhe schädigen.
In so genannten Scam-Zentren, betrieben von kriminellen Banden, arbeiten Tausende Ausländer, viele von ihnen aus China, unter ausbeuterischen Verhältnissen. Die Vereinten Nationen schätzen, dass mit diesen Scam-Zentren in Südostasien mittlerweile mehr Geld verdient wird als mit Drogenhandel.
Diese Nachricht wurde am 20.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.