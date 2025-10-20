Myanmar
30 Starlink-Internetempfänger bei Razzia in Online-Betrugszentrum beschlagnahmt

Die Militärregierung in Myanmar hat nach eigenen Angaben dutzende Internetempfänger des Satellitennetzwerks Starlink beschlagnahmt.

    Eine Antenne des Satelliten-Internetanbieters Starlink ist auf einem Zug zu sehen.
    Eine Starlink-Antenne (Christoph Soeder / dpa-ENR-Pool / dp / Christoph Soeder)
    Das sei im Rahmen einer Razzia in einem mutmaßlichen Online-Betrugszentrum geschehen, melden Staatsmedien. Starlink stand zuletzt unter Verdacht, Cyberkriminelle in Myanmar mit Internetzugängen auszustatten, die Menschen weltweit durch Online-Betrug in Milliardenhöhe schädigen.
    In so genannten Scam-Zentren, betrieben von kriminellen Banden, arbeiten Tausende Ausländer, viele von ihnen aus China, unter ausbeuterischen Verhältnissen. Die Vereinten Nationen schätzen, dass mit diesen Scam-Zentren in Südostasien mittlerweile mehr Geld verdient wird als mit Drogenhandel.
    Diese Nachricht wurde am 20.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.