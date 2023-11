Zunächst hatten Angreifer im Bundesstaat Yobe ein Dorf überfallen. Laut Polizei gab es dabei 17 Tote. Als Angehörige am Tag darauf von deren Beerdigung zurückkamen, wurde ein Sprengsatz gezündet. Dabei seien mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen, hieß es. Die Bewohner des Dorfs sollen sich geweigert haben, Geldzahlungen an die Angreifer zu leisten.

Die Taten dürften entweder von "Boko Haram" oder dem rivalisierenden "IS in der Provinz Westafrika" verübt worden sein. Beide Dschihadisten-Gruppe sind im Nordosten Nigerias aktiv und werden in Medienberichten als mögliche Täter genannt. Durch ihren Terror starben nach Angaben der Vereinten Nationen seit 2009 rund 40.000 Menschen, etwa zwei Millionen wurden vertrieben.

