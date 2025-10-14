Krieg in Nahost

Die UNO möchte so schnell wie möglich mit dem Wiederaufbau des Gaza-Streifens beginnen. (picture alliance / SIPA / Mahmoud Isleem)

In dem Küstengebiet müssten nach Schätzungen mehr als 55 Millionen Tonnen Schutt von zerstörten Gebäuden und Infrastruktur weggeschafft werden, sagte der UNO-Vertreter für die palästinensischen Gebiete, Cilliers, in Genf. Allein in den kommenden drei Jahren seien dafür 20 Milliarden Dollar nötig. Weltbank, UNO und die Europäische Union schätzen den Gesamtbedarf für den Wiederaufbau über Jahre auf 70 Milliarden Dollar.

Im ägyptischen Scharm el Scheich laufen derweil Gespräche über die nächste Stufe des Waffenstillstands im Gaza-Krieg. Das bestätigte ein Sprecher Katars, das in den Verhandlungen vermittelt. In der zweiten Phase des Friedensplans von US-Präsident Trump geht es unter anderem um die die künftige Verwaltung des Gazastreifens und die Sicherung des Gebiets. Dafür ist eine internationale Schutztruppe vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.