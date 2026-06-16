Palästinenser

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas bei einer Rede vor der UNO-Vollversammlung in New York (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Frank Franklin II)

Bereits im kommenden November sollen zudem Parlamentswahlen stattfinden, wie sein Büro mitteilte. Ob der 90-Jährige selbst erneut für das Präsidentenamt kandidiert, blieb zunächst offen. Abbas war 2005 zum Chef der palästinensischen Autonomiebehörde gewählt worden. Diese hat ihren Sitz in Ramallah im Westjordanland.

Abbas Amtszeit sollte ursprünglich vier Jahre dauern. Bis heute wurden jedoch keine Präsidentschaftswahlen mehr abgehalten.

Der Gazastreifen, der wie das Westjordanland zu den Palästinensischen Autonomiegebieten gehört, wird seit 20 Jahren von der radikalislamischen Hamas kontrolliert.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.