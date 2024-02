Krieg im Gazastreifen

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas (AFP / ADEM ALTAN)

Der Einsatz ziele darauf ab, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben, sagte Abbas in Ramallah. Damit werde der Frieden in der Region und in der Welt bedroht. Abbas betonte, er habe den UNO-Sicherheitsrat aufgerufen, tätig zu werden. Das US-Außenministerium in Washington erklärte, ein Einmarsch in Rafah wäre unter den derzeitigen Umständen eine Katastrophe. Ähnlich äußerte sich der EU-Außenbeauftragte Borrell. Er sagte, die desaströse humanitäre Situation würde sich noch verschlimmern.

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hatte das Militär angewiesen, einen Plan zur Evakuierung der Stadt und einen umfassenden Militäreinsatz vorzubereiten. Es gehe darum, die letzten Einheiten der Terrororganisation Hamas zu zerschlagen, betonte Netanjahu.

Schätzungen zufolge leben rund anderthalb Millionen palästinensische Flüchtlinge in Rafah.

