Palästinensergebiete

Präsidentschafts- und Parlamentswahlen könnten binnen eines Jahres nach Ende des Gaza-Kriegs abgehalten werden, sagte Abbas bei einem Aufenthalt in Rom. Derzeit gilt dort lediglich eine Waffenruhe.
Zuletzt hatte es 2005 Wahlen in den Autonomiegebieten gegeben, die Abbas gewann. Inzwischen ist die Popularität des 90-Jährigen stark gesunken.
Die von Abbas geführte Autonomieverwaltung kontrolliert Teile des israelisch besetzten Westjordanlandes, hat jedoch keine Handhabe gegen die israelische Militärverwaltung oder den Ausbau von Siedlungen. Im Gazastreifen verlor die Palästinenserorganisation Fatah 2007 nach einem gewaltsamen Machtkampf die Kontrolle an die Hamas.
