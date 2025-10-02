Nach Koalitions-Beschluss

Die Politologin sprach im Deutschlandfunk von einem "Meilenstein", der sich von bisherigen Vorstößen abhebe. Die Reduzierung von Bürokratiekosten werde klar beziffert. Außerdem sei eine Erfolgskontrolle geplant. Beim Thema Sozialstaat kratze man allerdings noch an der Oberfläche, anstatt sich an die Bürokratie heranzuwagen. Kuhlmann appellierte an die Politik, sich Zeit für die Reformen zu nehmen. Es herrsche eine große Hektik, und die Folge seien schlecht gemachte Gesetze.
Der Normenkontrollrat ist ein ehrenamtliches Gremium, das die Regierung beim Abbau von Bürokratie berät und die Praxistauglichkeit von Gesetzen prüft. Die Bundesregierung hatte ihr Reformpaket mit 80 Maßnahmen - darunter eine einheitliche Online-Zulassung für Autos - gestern beschlossen.
Diese Nachricht wurde am 02.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.