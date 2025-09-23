Jimmy Kimmel soll zurück auf Sendung gehen (picture alliance / RE / Westcom / STAR MAX / IPx)

Der Sender ABC teilte mit, man habe die Entscheidung nach intensiven Gesprächen mit Kimmel getroffen. Die nächste Sendung soll bereits heute ausgestrahlt werden. ABC hatte die Show vergangene Woche auf - wie es zunächst hieß - unbestimmte Zeit abgesetzt und das mit Äußerungen über den getöteten rechten Aktivisten Kirk begründet. Kimmel hatte suggeriert, der Attentäter könne auch aus der Anhängerschaft von Präsident Trump stammen. Der von Trump ausgewählte Vorsitzende der Medienaufsichtsbehörde, Carr, drohte dem Sender deshalb mit Lizenzentzug.

Zahlreiche Prominente und Kulturschaffende hatten schockiert auf die Absetzung reagiert und zur Verteidigung der Meinungs- und Redefreiheit in den USA aufgerufen. Das Land durchlebe einen dunklen Augenblick für die Meinungsfreiheit, heißt es in dem Schreiben der Bürgerrechtsunion ACLU, das mehr als 430 Prominente aus Film, Fernsehen und Theater unterzeichnet haben.

Weiter schreiben sie: "Unabhängig von der politischen Zugehörigkeit oder ob wir uns politisch engagieren oder nicht, lieben wir alle unser Land. Wir teilen auch die Überzeugung, dass unsere Stimmen niemals von den Machthabern zum Schweigen gebracht werden sollten - denn wenn es einem von uns passiert, passiert es uns allen." Man ermutige alle Amerikaner, sich dem Kampf für die Verteidigung und den Erhalt der von der Verfassung geschützten Rechte anzuschließen. Den Brief haben unter anderem Robert De Niro, Tom Hanks und Meryl Streep unterzeichnet.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.