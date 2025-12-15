Dürfen Verbrenner-Autos auch nach 2035 noch zugelassen werden? (IMAGO / Wolfgang Maria Weber)

Nach bisheriger Gesetzeslage dürfen Neuwagen in zehn Jahren kein klimaschädliches Kohlenstoffdioxid mehr ausstoßen. Es wird erwartet, dass die Kommission eine Aufweichung der Regel vorschlägt. Geplant ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge, dass die Hersteller die CO2-Emissionen ihrer Neuwagen nicht mehr um 100, sondern nur noch um 90 Prozent senken müssen. Dies würde etwa den Verkauf von bestimmten Hybrid-Fahrzeugen weiterhin ermöglichen.

Bundeskanzler Merz sowie unter anderem die Regierungschefs von Italien, Polen und Ungarn hatten auf eine Abkehr vom sogenannten Verbrenner-Aus gedrängt. Einer Reform des Gesetzes müsste neben den Mitgliedstaaten auch das Europaparlament zustimmen.

