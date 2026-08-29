Die Zahl der Abschiebungen nach Afghanistan hat zuletzt zugenommen. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Die Erlaubnis zur Einreise dieser Vertreter der afghanischen Machthaber erteilte die Bundesregierung, um mehr Ausreisepflichtige nach Afghanistan abschieben zu können. Die kurzzeitig Eingereisten sollen nach Angaben des Auswärtigen Amtes für die technischen Voraussetzungen sorgen. Das Ministerium sprach von einem "Unterstützer-Team".

Die Bundesregierung erkennt die Taliban-Regierung nicht an, hat aber die Entsendung einzelner Diplomaten an die afghanischen Vertretungen in Deutschland gestattet. Kritiker, etwa aus den Reihen der Grünen, bemängeln, es würden Zugeständnisse gemacht, um Abschiebungen zu ermöglichen.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.