Kleriker und Gläubige haben sich zur Trauerfeier für Papst Franziskus auf dem Petersplatz eingefunden. (Lorena Sopêna / EUROPA PRESS / dpa / Lorena Sopêna)

Auch Steinmeier und Scholz unter den Gästen

Auch zahlreiche Staats- und Regierungschefs nehmen an der Trauerfeier teil. Darunter befinden sich Bundespräsident Steinmeier, der scheidende Bundeskanzler Scholz, US-Präsident Trump und der argentinische Staatschef Milei. Argentinien ist das Heimatland des verstorbenen Papstes. Auch UNO-Generalsekretär Guterres, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Frankreichs Staatschef Macron und der britische Premier Starmer werden teilnehmen.

Auch der ukrainische Präsident Selenskyj ist zugegen. Seine Teilnahme war bis zuletzt ungewiss. Russlands Staatschef Putin, gegen den ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vorliegt, reist nicht an. Stattdessen schickt er seine Kulturministerin.

Papst wird in seiner römischen Lieblingskirche bestattet

Nach dem Requiem wird der Sarg des Papstes zur Basilika Santa Maria Maggiore im Zentrum von Rom gebracht. Dort wird das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche auf eigenen Wunsch in einem schlichten Grab bestattet. Die Basilika in der Nähe des Hauptbahnhofs war die Lieblingskirche des Papstes in Rom.

Der Trauerzug durch das antike Rom ist äußerst ungewöhnlich. Zuletzt wurde 1924 ein Papst außerhalb der Vatikanmauern bestattet. Erwartet wird, dass Hunderttausende den Trauerzug vor Ort verfolgen. An mehreren Stellen sind Großbildschirme aufgestellt. Mehr als 10.000 Sicherheitskräfte sind im Einsatz. Aus der Luft werden mehrere Hubschrauber den Trauerzug verfolgen. Rund um die Welt übertragen Fernsehsender live.

Am Abend war der Sarg nach dem Ende der öffentlichen Aufbahrung im Petersdom in einer nicht öffentlichen Zeremonie verschlossen worden. In den vergangenen drei Tagen waren etwa 250.000 Menschen in die Basilika gekommen, um dem Papst die letzte Ehre zu erweisen. Der Papst war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.