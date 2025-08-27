Soldaten der Nationalgarde in Los Angeles (Gabrielle Lurie/San Francisco Chronicle/AP/dpa)

Im Grunde schaffe Trump nun offizielle Militäreinheiten, um das amerikanische Volk - offen gesprochen - zu überwachen, sagte der Generalmajor im Ruhestand dem Sender CNN. Das sei absolut widerlich. Es erinnere ihn sehr an das, was in den 1930er Jahren in Deutschland geschehen sei. Trump hat den Aufbau einer spezialisierten Einheit innerhalb der Nationalgarde angeordnet. Sie solle zur Wahrung von Sicherheit und Ordnung in Washington eingesetzt werden, erklärte er. Außerdem sollen Gardisten landesweit für einen schnellen Einsatz gegen zivile Unruhen bereitstehen.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 27.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.