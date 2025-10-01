Das Kapitol in Washington, D.C., Sitz des US-Kongresses mit seinen beiden Kammern, dem Senat und dem Repräsentantenhaus (picture alliance / Zoonar / Offenberg)

Im Senat scheiterte in Washington ein Versuch, den sogenannten "Shutdown" abzuwenden. Ein Übergangshaushalt, der vom Repräsentantenhaus mit der Mehrheit der Republikaner bewilligt worden war, erhielt in der zweiten Kongresskammer nicht genügend Stimmen aus den Reihen der Demokraten, um verabschiedet werden zu können. Die Frist läuft um 6 Uhr früh deutscher Zeit ab. Danach müssen die Bundesbehörden zahlreiche Mitarbeiter in den Zwangsurlaub schicken. Dadurch kommt es in der Regel zu erheblichen Einschränkungen in der Verwaltungs-Arbeit. Zudem drohen Beeinträchtigungen im Flugverkehr und bei öffentlichen Einrichtungen wie Nationalparks und staatlichen Museen.

Vom Shutdown ausgenommen sind unverzichtbare Dienstleistungen wie Flugsicherung, Polizei und Klinik-Notdienste.

