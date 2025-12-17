EU-Parlament
Abstimmung über Asylverfahren in Nicht-EU-Ländern

Das Europäische Parlament stimmt heute voraussichtlich darüber ab, ob es möglich sein soll, Asylbewerber auch in Nicht-EU-Länder abzuschieben.

    Flüchtlinge in einem Lager auf der Insel Lesbos stehen oder sitzen vor ihren Unterkünften.
    Migranten auf der griechischen Insel Lesbos (Panagiotis Balaskas / AP / dpa / Panagiotis Balaskas)
    Sollte eine Mehrheit der Abgeordneten für den Vorschlag der EU-Kommission stimmen, könnten Vertreter des Parlaments und der Mitgliedsländer die Details der Gesetzesänderung noch am selben Tag verhandeln. 
    Bislang ist es nötig, dass Asylsuchende eine Verbindung zu einem Drittstaat haben, etwa durch Familienangehörige oder einen längeren Aufenthalt. Künftig könnte es reichen, wenn ein Abkommen zwischen einem Mitgliedstaat und dem Drittstaat besteht, um dorthin abzuschieben. 
    Das EU-Parlament stimmt heute außerdem über eine EU-weit geltende Liste sicherer Herkunftsstaaten ab.
