Kraftstoffpreise

Der aktuelle Tankrabatt geht bis Ende Dezember. (imago / Andy Bünning)

Wie aus vom Verkehrsclub ADAC veröffentlichten Daten hervorgeht, kostete ein Liter Super E10 gestern im Schnitt knapp 2,14 Euro und ein Liter Diesel rund 2,25 Euro. Für die Entwicklung gebe es derzeit keine offensichtliche Erklärung, da sich Ölpreis und Euro-Dollar-Wechselkurs nur wenig verändert hätten. Aus Verbrauchersicht sei die Entwicklung daher nur schwer nachvollziehbar, kritisierte der ADAC. Im Ergebnis schmilze die Entlastung bereits jetzt wieder zusammen.

Der Branchenverband Fuels & Energie hatte im Vorfeld erklärt, dass man den steuerlichen Nachlass komplett weitergeben werde. Verbraucherschützer hatten vor gegenteiligen Ergebnissen gewarnt.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.