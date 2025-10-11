Gaza-Friedensplan

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah Al-Sisi. (Imago / Abacapress / AlterPhotos)

Wie das Präsidialamt in Kairo mitteilte, sprachen die beiden am Telefon über die Details des von US-Präsident Trump vorgelegten Friedensplans für das Palästinensergebiet. Der deutsche Regierungssprecher Kornelius teilte mit, Merz habe al-Sisi für Ägyptens Vermittlung gedankt. Deutschland werde sich gemeinsam mit Ägypten für die Befreiung der Geiseln, einen stabilen Waffenstillstand, humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau Gazas engagieren.

Auch Trump will während seiner morgen beginnenden Nahost-Reise Ägypten besuchen. Dies gab er im Weißen Haus in Washington bekannt. Er sagte, außerdem werde er in Jerusalem vor dem israelischen Parlament sprechen. Genaue Termine nannte er nicht.

