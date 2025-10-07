Unesco
Ägypter El-Enany soll nächster Generalsekretär werden

Der Exekutivrat der Unesco schlägt den Ägypter El-Enany als künftigen Generalsekretär vor.

    Khaled El-Enany im Porträt lächelt in die Kamera.
    Der Ägypter Khalied El-Enany ist neuer UNESCO-Generaldirektor. (AFP / JOEL SAGET)
    Wie die Organisation nach dem Votum in Paris mitteilte, sollen die 194 Mitgliedsstaaten Anfang November über die Nachfolge der Franko-Marokkanerin Azoulay abstimmen. Sie leitet die Unesco seit 2017. El-Enany gilt als international profilierter Ägyptologe, Kulturmanager und Politiker. Als Minister in seinem Heimatland kümmerte er sich unter anderem um Restaurierungs- und Museumsprojekte.
    Von der Unesco hieß es zu der Personalie, mit Ausstellungen und gezielten Programmen habe El-Enany Ägyptens Erbe weltweit sichtbar gemacht.
