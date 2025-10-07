Wie die Organisation nach dem Votum in Paris mitteilte, sollen die 194 Mitgliedsstaaten Anfang November über die Nachfolge der Franko-Marokkanerin Azoulay abstimmen. Sie leitet die Unesco seit 2017. El-Enany gilt als international profilierter Ägyptologe, Kulturmanager und Politiker. Als Minister in seinem Heimatland kümmerte er sich unter anderem um Restaurierungs- und Museumsprojekte.
Von der Unesco hieß es zu der Personalie, mit Ausstellungen und gezielten Programmen habe El-Enany Ägyptens Erbe weltweit sichtbar gemacht.
Diese Nachricht wurde am 07.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.