Hongkong
Älteste pro-demokratische Partei gibt ihre Auflösung bekannt

In Hongkong stellt die Demokratische Partei ihre Tätigkeit ein.

    Skyline von Hongkong
    Nach dem Rückzug der Demokratischen Partei gibt es in Hongkong keine nennenswerte Opposition mehr. (picture alliance / NurPhoto / Vernon Yuen)
    Ihr Vorsitzender Lo verkündete die Auflösung. Die älteste pro-demokratische Partei Hongkongs war 1994 wenige Jahre vor dem Ende der britischen Kolonialherrschaft gegründet worden. Sie entwickelte sich zur stärksten oppositionellen Kraft
    in der Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China. Seit Peking im Jahr 2020 das sogenannte Nationale Sicherheitsgesetz erlassen hatte, gehen die Behörden aber massiv gegen pro-demokratische Aktivisten und andere kritische Stimmen vor.
    Diese Nachricht wurde am 14.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.