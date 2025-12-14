Ihr Vorsitzender Lo verkündete die Auflösung. Die älteste pro-demokratische Partei Hongkongs war 1994 wenige Jahre vor dem Ende der britischen Kolonialherrschaft gegründet worden. Sie entwickelte sich zur stärksten oppositionellen Kraft
in der Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China. Seit Peking im Jahr 2020 das sogenannte Nationale Sicherheitsgesetz erlassen hatte, gehen die Behörden aber massiv gegen pro-demokratische Aktivisten und andere kritische Stimmen vor.
Diese Nachricht wurde am 14.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.