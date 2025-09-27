Israelische Offensive

Das israelische Militär hat Mitte September eine neue Bodenoffensive in Gaza-Stadt begonnen; Hundertausende Menschen sind seitdem von dort geflüchtet (Archivbild vom 16. September 2025). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Omar Ashtawy)

Ein Sprecher der Organisation sagte am Samstag, wegen der laufenden israelischen Offensive gebe es ein "inakzeptables Risiko" für die Mitarbeiter vor Ort. Medizinische Einrichtungen der Organisation seien von Soldaten umringt. Hunderttausende könnten die Stadt nicht verlassen, darunter auch Schwerverletzte. Im Süden und im zentralen Abschnitt des Gazastreifens wollen Ärzte ohne Grenzen ihre Arbeit aber fortsetzen.

Die israelische Armee hatte vor rund anderthalb Wochen mit einer Bodenoffensive in der Stadt begonnen. Die Menschen wurden zuvor aufgefordert, sich in den Süden des Gazastreifens zu begeben. Ziel des Einsatzes ist es nach Darstellung der israelischen Regierung, die Terrororganisation Hamas zu zerschlagen und die Freilassung der verbliebenen Geiseln zu erreichen.

