Nach Landtagswahlen

Der Wähler wähle allerdings die ganze Zeit Mitte-Rechts, betonte Weidel. "Die Menschen wollten einen Politikwechsel".
Der Co-Vorsitzende Chrupalla sieht die AfD als deutlichen Wahlsieger in Mecklenburg-Vorpommern. Man habe "ganz klar den Regierungsauftrag", sagte er in der ARD. Die AfD werde allen Parteien Gespräche anbieten. Die übrigen in den Schweriner Landtag gewählten politischen Kräfte lehnen eine Zusammenarbeit mit der AfD allerdings ab.
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Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.