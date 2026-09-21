Nach Landtagswahlen

AfD-Chefin Weidel erklärt Brandmauer-Politik für gescheitert

Nach den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin hat die AfD die sogenannte "Brandmauer"-Politik erneut für gescheitert erklärt. Co-Chefin Weidel sagte im ZDF, die CDU sei auch deshalb so schwach, weil sie eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehne.