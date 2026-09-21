Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) (dpa / Kay Nietfeld)

+++ Der AfD-Vorsitzende Chrupalla hat den Wahlausgang in Mecklenburg-Vorpommern als großen Erfolg für seine Partei bezeichnet.

Er sagte im Deutschlandfunk, man habe die SPD vom Thron gestoßen. Zudem habe man die CDU "pulverisiert". Die Partei sei hinter ihrer Brandmauer verendet. Bundeskanzler Merz habe darüber hinaus nicht ein einziges Wahlversprechen eingehalten, das fliege ihm nun um die Ohren. Chrupalla räumte ein, dass es für die AfD in Mecklenburg-Vorpommern trotz des Wahlsiegs wohl keine Regierungsoption gebe. Man werde trotzdem Gespräche anbieten und konstruktiv sein, sagte Chrupalla.

+++ Rehlinger (SPD): "Land braucht bessere, sozial gerechtere Reformen"

Vonseiten der SPD kommen Forderungen nach Korrekturen des Reformkurses. Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger sagte im Deutschlandfunk, die Pläne seien an vielen Stellen einfach Kürzungslisten. Das Land brauche bessere, sozial gerechte Reformen.

+++ Der AfD-Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern, Holm, hat den Einzug in den Landtag verpasst.

Holm verlor in seinem Wahlkreis in Schwerin deutlich gegen SPD-Spitzenkandidatin und die derzeitige Ministerpräsidentin Schwesig. Da Holm nicht auf der Landesliste stand, erhält er somit keinen Sitz im neuen Landtag. Ministerpräsident könnte er theoretisch werden, das ist aber aufgrund der fehlenden Regierungsoptionen der AfD unrealistisch. Holm dürfte somit Bundestagsabgeordneter bleiben.

+++ Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Prien sieht ihre Partei nach dem schlechtesten Wahlergebnis aller Zeiten in Mecklenburg-Vorpommern vor grundlegenden Veränderungen.

Die CDU werde Kompromisse eingehen müssen und dürfe nichts mehr versprechen, was nicht zu halten sei, sagte Prien im Deutschlandfunk. Zudem müsse der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Merz die Menschen im Land anders ansprechen. Der aus Mecklenburg-Vorpommern geäußerte Vorwurf der mangelnden Empathie sei durchaus berechtigt. Zugleich betonte Prien, dass die Bundesregierung für Stabilität und schnelle Reformen sorgen müsse.

+++ Die Grünen-Vorsitzende Brantner hat einen Kurswechsel von der schwarz-roten Bundesregierung gefordert.

Brantner sagte im Deutschlandfunk, angesichts der deutlichen Stimmverluste könne man nicht einfach weiter so machen wie bisher. An Bundeskanzler Merz gerichtet forderte die Grünen-Politikerin Nachbesserungen bei den geplanten Reformen. Man könne den Menschen in Deutschland keine Reformen zumuten, die de facto nichts verbesserten, sondern bei vielen ausschließlich Kürzungen bedeuteten.

+++ Angesichts des Wahlsiegs der Linken in Berlin hat der Zentralrat der Juden in Deutschland vor einer Regierung unter Führung der Partei gewarnt.

Präsident Schuster appellierte an SPD und Grüne, nicht in eine Koalition mit der Linkspartei einzutreten. Er sagte, die Partei sei im Wahlkampf wiederholt mit antisemitischen Grenzüberschreitungen aufgefallen. Auf Wahlkampfbühnen sei zum Tod israelischer Soldaten und zur Intifada aufgerufen worden, im Publikum habe man dazu getanzt. Die Linke dulde Judenhass in ihren Reihen und habe in dessen Bekämpfung keine Glaubwürdigkeit mehr, sagte Schuster.

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

+++ Die Spitzen der Bundesparteien beraten heute über die Konsequenzen der Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.

Unter dem Vorsitz von Parteichef und Bundeskanzler Merz kommen die CDU-Gremien am Vormittag in Berlin zusammen. Im Anschluss will sich Merz den Fragen der Medien stellen. Der CDU-Vorsitzende steht innerparteilich unter Druck.

Beratungen über Konsequenzen nach der Wahl - wann die Parteien am Montag vor die Presse treten wollen:

Die AfD um 10.15 Uhr,

die SPD um 11.00 Uhr,

die Linke um 12.45 Uhr,

die CDU um 13.30 Uhr und

die Grünen um 14.00 Uhr.

+++ Der Deutschlandfunk berichtet heute in den "Informationen am Morgen" ausführlich über die Ergebnisse der Landtagswahlen und ihre Auswirkungen.



06:45 Uhr: Franziska Brantner (Grünen-Bundesvorsitzende)

07:20 Uhr: Karin Prien (CDU-Bundes-Vize)

07:40 Uhr: Anke Rehlinger (SPD, Ministerpräsidentin des Saarlands)

08:10 Uhr: Tino Chrupalla (AfD-Bundesvorsitzender)

08:20 Uhr: Heidi Reichinnek (Linken-Fraktionschefin) Dabei sind wir mit zahlreichen Spitzenpolitikerinnen und -politikern zum Interview verabredet:

+++ Ist die Fünf-Prozent-Hürde bei Landtagswahlen noch zeitgemäß?

Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern sind 14 Prozent der Wählerstimmen an Parteien gegangen, die nicht in den neuen Landtag einziehen. Den vorläufigen Ergebnissen zufolge wählten deutlich mehr als 100.000 Menschen Parteien, die unter der Fünf-Prozent-Hürde blieben - unter der Grenze liegen auch die CDU und das BSW.

Auch in Berlin sind rund 13 Prozent der Wählerstimmen an Parteien gegangen, die nicht im künftigen Abgeordnetenhaus vertreten sein werden. Die Fünf-Prozent-Hürde sei eine willkürliche Grenzziehung, sagte der Politikwissenschaftler Wolfgang Muno von der Universität Rostock der Deutschen Presse-Agentur. Diese Sperrklausel gebe es bei Europawahlen oder Wahlen auf kommunaler Ebene nicht.

+++ Nach den starken Verlusten der CDU bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern stellt sich Unionsfrakionsvize Middelberg hinter Merz

Im ARD-Fernsehen betonte er zugleich, dass es innerhalb der Partei eine intensive Diskussion über den Kurs gegeben habe. Das Wahlergebnis sei für die CDU ein "dramatisches Ereignis" und für den Landesverband "ein Desaster", sagte Middelberg. Er widersprach jedoch der Darstellung einer offenen Auseinandersetzung über Merz' Stellung in der Parteispitze.

Mathias Middelberg (CDU) bei Caren Miosga (IMAGO / HMB-Media / Uwe Koch)

Die CDU hatte erstmals in ihrer Geschichte den Einzug in einen Landtag verpasst . Laut dem vorläufigen Ergebnis kommen die Christdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern nur noch auf 4,9 Prozent. Stärkste Kraft wird die AfD, die ihr Ergebnis bei der Landtagswahl auf 38,2 Prozent der Stimmen mehr als verdoppeln kann. Auf Platz zwei folgt die SPD mit 35,5 Prozent.

+++ CDU-Politiker aus MV wirft Merz "mangelnde Empathie" vor

Der frühere Partei- und Fraktionschef der CDU Mecklenburg-Vorpommern, Rehberg, führt die Wahlniederlage seiner Partei unter anderem auf "mangelnde Empathie" von Bundeskanzler Merz zurück.

"Das Wahlergebnis ist ein Desaster für die CDU in Mecklenburg-Vorpommern", sagte Rehberg dem "Tagesspiegel". Ursache sei die Berliner Politik - unter anderem auch "die fortwährende Blockade der SPD".

+++ Berliner MIT-Chef fordert: "Merz muss weg"

Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in Berlin, Gräff, fordert nach den Wahlniederlagen der CDU einen Rücktritt von Bundeskanzler Merz. Eine entsprechende Forderung postete der frühere CDU-Abgeordnete auf der Online-Plattform X.

Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur verwies Gräff auf große innenpolitische und außenpolitische Herausforderungen. Er glaube, dass die Menschen in Deutschland Reformen wollten. Merz fehle es aber "an Handwerk und Kommunikation, um diese umzusetzen".

+++ SPD stellt Reformkurs infrage

Auch bei der SPD kommt die Parteispitze zusammen. Neben den Ko-Vorsitzenden Bas und Klingbeil sind auch der Parteichef aus Berlin, Krach, und die Landesvorsitzende aus Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, dabei.

Generalsekretär Klüssendorf stellte bereits infrage, ob die Bundesregierung ihren Kurs fortsetzen könne . "Wir können nach diesen Wahlergebnissen nicht einfach so weitermachen", sagte er im ARD-Fernsehen. Die Wahlen seien auch eine Abstimmung über bundespolitische Fragen gewesen. Es gehe deshalb nicht nur um die Kommunikation, sondern auch um die Inhalte des Reformkurses.

+++ AfD-Chefin Weidel: CDU als Volkspartei abgelöst - Kritik an Brandmauer

Weidel betonte, ihre Partei sei in der Mitte der Bevölkerung angekommen. Sie forderte die Union auf, die "Brandmauer"-Politik zu beenden. Die CDU sei auch deshalb so schwach, weil sie eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehne, erklärte Weidel

Wahlparty der AfD (dpa / Britta Pedersen)

Der Vorsitzende der Linken, Pantisano, nannte den Wahlsieg in Berlin eine Botschaft an die Bundesregierung und ein deutliches Zeichen für einen Politikwechsel. Der Grünen-Vorsitzende Banaszak äußerte die Erwartung, dass seine Partei in beiden Ländern den neuen Regierungen angehören werde.

+++ Clan-Mitglied auf Linken-Wahlparty - Eralp distanziert sich

Die Linke in Berlin-Neukölln hat nach dem Besuch eines Clan-Mitglieds auf einer Wahlparty betont, dass es weder politische noch persönliche Beziehungen zu der Person gebe. Es handele sich um eine öffentliche Veranstaltung, zu der auch ungeladene Personen Zutritt hatten, hieß es auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Spitzenkandidatin Eralp betonte im ZDF, mit organisierter Kriminalität habe man nichts zu tun.

Die Grünen-Landesvorsitzende Stahr äußerte die Erwartung, dass der Linken-Landesverband mit den Akteuren in Neukölln spreche - sowohl mit Blick auf diesen Vorfall als auch mit Blick auf die Antisemitismus-Debatte der vergangenen Wochen . Es müsse Klarheit geben, bevor es zu einer Regierungsbildung komme.

+++ Berliner Linken-Spitze rechnet nach Wahlsieg mit Sondierungsgesprächen

Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp (dpa / Sebastian Gollnow)

Die derzeit in Berlin regierende CDU/SPD-Koalition hat damit ihre Mehrheit verloren. Als wahrscheinlichste Koalition gilt ein rot-grün-rotes Bündnis unter Führung der Linken.

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