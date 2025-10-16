Konservatismus

AfD-Chefin Weidel. (Archivbild) (picture alliance / dpa / dpa-Pool / Sören Stache)

Sie sehe eine gewandelte CDU nach der "kurzen Ära Merz" als potenziellen Partner, sagte sie dem Magazin Stern. Die Union werde sich der AfD nicht mehr verweigern können. CDU/CSU steckten in einer Sackgasse. Solange die Union jede Zusammenarbeit mit der AfD ausschließe, binde sie sich an Grüne, SPD und Linke, deren einziger Kitt es sei, die AfD von der Macht fernzuhalten. Früher oder später werde die CDU einsehen, dass der bisherige Weg keinen Sinn ergebe. Ähnlich äußerte sich der designierte AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, Holm. Das "Gerede von der Brandmauer" nehme er nur noch als "Folklore" der CDU-Funktionäre wahr. In Sachsen-Anhalt, wo ebenfalls kommendes Jahr gewählt wird, erwartet der AfD-Spitzenkandidat Siegmund vorerst keine Kooperation.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.