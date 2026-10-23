Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel (Britta Pedersen / dpa)

In der Spendenaffäre ging es um mehr als 130.000 Euro, die von einem Schweizer Immobilienunternehmer an die AfD flossen. Die Zahlungen wurden über einen Strohmann abgewickelt und in mehrere Beträge aufgeteilt. Wegen illegaler Parteispenden musste die Partei damals eine Strafe zahlen. Weidel selbst wurde nicht belangt.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.