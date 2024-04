Donaueschingen

Rednerpult bei der Auftaktveranstaltung der AfD für die Europawahl (AFP / SILAS STEIN)

Unter anderem sind Reden der Parteivorsitzenden Chrupalla und Weidel geplant. Die Veranstaltung wird überschattet von den Spionage- beziehungsweise Korruptionsvorwürfen gegen die Nummern eins und zwei der AfD-Liste, Krah und Bystron. Eine geplante Teilnahme Krahs an der heutigen Veranstaltung wurde abgesagt. Ein enger Mitarbeiter des Politikers sitzt derzeit in Untersuchungshaft wegen des Vorwurfs der Spionage für China. Krah gibt an, davon nichts gewusst zu haben.

