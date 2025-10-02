Kulturstaatsminister Weimer

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Vielmehr betreffe dies die gesamte Gesellschaft, sagte Weimer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. So finde man etwa genauso im Westen Polarisierung, aufkommenden Autoritarismus und sozialen Zerfall. Daher finde er es unfair, den Ostdeutschen zu sagen, das AfD-Thema sei deren Problem. Angesichts eines Sich-Hochschaukelns der politischen Ränder forderte der parteilose Kulturstaatsminister auch mehr Engagement von der bürgerlichen Mitte. Diese dürfe nicht schweigen, wenn Extremisten lauter würden.

Weimer fügte hinzu, er glaube nicht, dass rund 30 Prozent der ostdeutschen Wähler ernsthaft mit einem neonationalistischen, halb aus dem Nazi-Jargon herkommenden Gedankengut sympathisiere. Solche Stimmungslagen könnten sich auch schnell wieder ändern.

