Im Bundestag sagte der Abgeordnete Frohnmaier, man könne nur den Kopf schütteln, wenn die Regierung nach der Ukraine nun auch den Gazastreifen wiederaufbauen wolle. Es vergehe keine Woche, in der nicht gemeldet werde, dass deutsche Unternehmen bankrottgingen. Zudem wüssten viele Menschen nicht mehr, wie sie über die Runden kommen sollten. Frohnmaier forderte, man müsse wieder Politik für die eigenen Bürger machen.

Gestern hatte Außenminister Wadephul angekündigt, dass Deutschland eine Wiederaufbaukonferenz mit Ägypten für den Gazastreifen organisieren und auch Mittel bereitstellen werde. In Ägypten finden derzeit am dritten Tag in Folge indirekte Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über eine Beendigung des Kriegs in dem Palästinenser-Gebiet statt.

